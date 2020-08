Community Shield, Aubameyang resta senza medaglia – VIDEO (Di sabato 29 agosto 2020) Poor @Aubameyang7 … They ran out of medals 😂 (via @ESPNFC) pic.twitter.com/LO00FdHYrN — ESPN (@espn) August 29, 2020 Niente medaglia per Aubameyang durante la cerimonia di premiazione del Community Shield: le immagini – VIDEO Piccola disavventura per Pierre-Emerick Aubameyang durante la cerimonia di premiazione per la vittoria del Community Shield contro il Liverpool. L’attaccante dell’Arsenal, ultimo a essere premiato, si è lasciato andare a una ironica risata quando ha scoperto che le medaglie sul vassoio fossero terminate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

