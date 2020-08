Chadwick Boseman, Black Panther morto a 42 anni (Di sabato 29 agosto 2020) Chadwick Boseman l’attore interprete di Black Panther super eroe della Marvel Comics è morto a soli 42 anni. L’annuncio del decesso è stato dato qualche ora fa e a quanto pare ha sorpreso molti visto che la sua patologia non era nota al grande pubblico e neanche al mondo dello star system d’Hollywood. Secondo recenti notizie Chadwick era affetto da un cancro al colon dal 2016, malattia con cui ha lottato ma che non è riuscito a sconfiggere. Sostenuto dalla moglie e dagli amici più cari fino all’ultimo momento Chadwick non ha mai voluto pubblicizzare la sua malattia, ha sempre mantenuto uno stretto riserbo cercando di far concentrare il pubblico soprattutto sui suoi film, in particolare sul ... Leggi su quotidianpost

