Barcellona, Messi si rifiuta di sottoporsi ai test con il resto della squadra (Di sabato 29 agosto 2020) Secondo quanto riporta RAC1, Leo Messi non torna indietro rispetto al suo proposito di lasciare il Barcellona. Domani la Pulce non si presenterà al centro sportivo per sostenere i test con il resto della squadra. L’argentino resta fermo sulla sua idea di lasciare il club. “Il “10” del Barça sembra più che mai fuori dal club. Dopo il famoso burofax che ha scatenato la tempesta in corso, ora Leo si rifiuta di presentarsi nella città dello sport per effettuare i test per i quali è stata convocata l’intera prima squadra”. Una decisione che lo allontana ancora di più dal Barcellona. Messi è determinato a partire e questo ... Leggi su ilnapolista

carlolaudisa : #Messi: il piano #Inter per il sorpasso a #City e #Psg. Prima Leo deve liberarsi dal #Barcellona: ricorrerà alla… - marcoconterio : ???? Secondo RAC1, #Messi ha deciso di NON presentarsi domani ai test medici a Barcellona. @TuttoMercatoWeb - Gazzetta_it : Messi, il futuro in 48 ore. E a Barcellona c’è anche Guardiola... - pieropile : La bordata di Klopp: 'Il tempo ha fatto vedere la verità: Cristiano Ronaldo è il migliore al mondo, Messi forse del Barcellona...' ?? - mweilx : @marifcinter Strana vicenda deontologica, perchè essendo in conflitto di interessi avrebbero dovuto o asteneresi co… -