Volevo nascondermi (Di venerdì 28 agosto 2020) mi piacerebbe nominarlo anche “Volevo gli abbracci mancati”. Potrebbe dirsi, se vi pare, il film sugli abbracci negati al bambino Ligabue o Laccabue, e sulle conseguenze che questa mancanza ebbe. In una scena ad inizio film compare la sua mamma che lo consegna ad una coppia adottiva a Zurigo e l'immagine di lui che piange mentre la mamma va via rimane forte in mente. Questo abbandono pare produrgli un rifiuto della realtà circostante e di questi genitori adottivi, è (...) - Cinema / Cinema, Film, Recensioni Leggi su feedproxy.google

DIMARTINOLUCIA3 : RT @DIMARTINOLUCIA3: @herbertballeri VOLEVO NASCONDERMI E' UN VIAGGIO INTERIORE CHE INTRAPRENDE CAMMINI DOLOROSI E INTIMI.???? - DIMARTINOLUCIA3 : @herbertballeri VOLEVO NASCONDERMI E' UN VIAGGIO INTERIORE CHE INTRAPRENDE CAMMINI DOLOROSI E INTIMI.???? - carlopalomar : RT @LuinoNotizie: Al #Cinema Mignon di #Grantola arriva “#VolevoNascondermi” - carlopalomar : RT @CulturSocialArt: Un Ligabue da premio per Elio Germano e Giorgio Diritti. Volevo nascondermi il film sul pittore Antonio Ligabue #cultu… - JovaGraziano : Volevo nascondermi #cinetrombo -