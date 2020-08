Uomo scompare nel nulla, l'appello dei familiari: 'Aiutateci a ritrovarlo' (Di venerdì 28 agosto 2020) È allarme a Lumezzane per la scomparsa del 58enne Roberto Ghidini, di cui non si hanno più notizie dalla giornata di mercoledì. Si è allontanato da casa senza informare nessuno e senza l'auto, ... Leggi su bresciatoday

CinesinBambu : RT @CinesinBambu: Un' altra misteriosa scomparsa allunga la lista delle nostre ricerche. In questo video esclusivo un giocoso uomo italico,… - Uff42996046 : Quando la bellezza dell'arte conquista l'uomo la sua mediocrità scompare - pianainforma : Tallini, con Nino Calarco scompare un grande uomo del Sud - - adolfo70367803 : RT @BarbaraBennici: Il nuovo giallo dell'estate è 'Prostatite'. Un uomo non più giovane scompare improvvisamente dopo una partitella a cal… - Aisha36870071 : RT @BarbaraBennici: Il nuovo giallo dell'estate è 'Prostatite'. Un uomo non più giovane scompare improvvisamente dopo una partitella a cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo scompare Si tuffa in mare e scompare tra le onde: si cerca un 45enne CesenaToday Master in rampa di lancio, si riparte da Grottammare

Il Master Cicloccross è sulla rampa di lancio, per il rilancio dell’intera attività. Si riparte da Grottammare, che sancisce l’esordio della 32esima edizione del circuito pratistico, prestigioso ed em ...

È morto l’ex forestale Aldo Barbina: amava le foto e la scrittura

Aveva 86 anni: ispettore nell’Agenzia regionale per 30 anni. Autore di numerosi libri di narrativa e di pubblicazioni sui parchi e sull’ambiente È stato direttore dell’Azienda regionale delle foreste ...

Il Master Cicloccross è sulla rampa di lancio, per il rilancio dell’intera attività. Si riparte da Grottammare, che sancisce l’esordio della 32esima edizione del circuito pratistico, prestigioso ed em ...Aveva 86 anni: ispettore nell’Agenzia regionale per 30 anni. Autore di numerosi libri di narrativa e di pubblicazioni sui parchi e sull’ambiente È stato direttore dell’Azienda regionale delle foreste ...