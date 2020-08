Striscia la Notizia, il tragico lutto: l’annuncio straziante sui social (Di venerdì 28 agosto 2020) La redazione di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico diretto da Antonio Ricci, ha subito un tragico lutto. L’annuncio arriva sui social poche ore fa. Striscia la Notizia è un programma televisivo ideato da Antonio Ricci, in onda su Canale5 dal 1989. Dietro al bancone del tg satirico si sono susseguiti diversi conduttori: da Ezio … L'articolo Striscia la Notizia, il tragico lutto: l’annuncio straziante sui social è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

infoitcultura : Valerio Staffelli in lutto: il grande dolore dell’inviato di Striscia La Notizia - DanieleBerghino : @Maverick_1956 @vicoloamato @GuidoCrosetto Lo spero per Roma! Perché è ridicolo che nella capitale d’Italia faccia… - SmorfiaDigitale : Lutto Striscia la notizia, un dolore incosolabile: l'annuncio sui... - zazoomblog : Valerio Staffelli in lutto: il grande dolore dell’inviato di Striscia La Notizia - #Valerio #Staffelli #lutto:… - fox_rino : @arde75 Però è andata striscia la notizia -