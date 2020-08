Stefano Accorsi diventa papà per la quarta volta: l’annuncio (Di venerdì 28 agosto 2020) Stefano Accorsi ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere diventato papà per la quarta volta. Sua moglie ha dato alla luce il piccolo Alberto. Decisamente un bel periodo per l’attore Stefano Accorsi. Sul suo profilo Instagram, attraverso uno scatto che lo immortala sorridente al fianco di sua moglie Bianca Vitali, ha annunciato di essere … L'articolo Stefano Accorsi diventa papà per la quarta volta: l’annuncio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

