Sindacati scuola: a Firenze 822 cattedre scoperte, inizio anno a rischio caos (Di venerdì 28 agosto 2020) L'anno scolastico segnato dall'emergenza Covid a Firenze partirà con 822 classi scoperte tra Medie e Superiori (tra cui, tanto per fare un esempio, la maggior parte saranno Italiano e Matematica), affermano iSindacati uniti

Ultime Notizie dalla rete : Sindacati scuola Scuola, sindacati diffidano Azzolina: “Prof non rientrano senza retribuzione aggiuntiva e sicurezza” Fanpage.it Scuola: sindacati,carenza spazi 0,7% ma manca personale

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - In Piemonte il problema della mancanza di spazi per la ripresa delle lezioni non è significativo: interessa soltanto il 3-4% delle scuole di ogni ordine e grado, in tutto 4.0 ...

Salerno: la Provincia al tavolo permanente sui trasporti istituito dalla Prefettura

Si è insediato il “tavolo permanente” costituito dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, per la gestione del trasporto pubblico locale, in vista della prossima riapertura delle scuole, nel rispetto ...

