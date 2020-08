Sicilia, mare erode le coste di Gela: spiaggia ritirata di 100 metri (Di venerdì 28 agosto 2020) Il mare sta erodendo le coste di Gela: nella zona di contrada Bulala, a est del petrolchimico dell’Eni, la spiaggia si è ritirata di un centinaio di metri. Lo hanno accertato militari della Capitaneria di porto di Gela, assieme a personale del reparto ‘Ambiente marino’ della Guardia Costiera. La zona, utilizzata dagli agricoltori per la produzione avanzata di primaticci in serra, ha perduto anche delle strutture di irrigazione come i serbatoi verticali in calcestruzzo, uno dei quali risulta visibile circondato dal mare a pochi metri dalla linea della battigia. Il fenomeno è ora all’attenzione dei tecnici del ministero dell’ambiente. Durante il sopralluogo, i militari ... Leggi su meteoweb.eu

Piano regolatore del Porto di Catania, il consiglio comunale approva le direttive per la pianificazione

Con 14 voti favorevoli e 3 astenuti il Consiglio comunale, riunito in seconda convocazione, ha approvato il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), atto propedeutico contenente le li ...

Banksy finanzia una nave per il soccorso dei migranti in mare

ROMA Lo street artist Banksy ha finanziato una nuova nave per soccorrere i migranti nel Mediterraneo. L’imbarcazione è già nell’area e ha salvato 89 persone. Lo riporta il quotidiano britannico 'The G ...

