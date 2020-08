Sassuolo, Caputo: “Convocazione in Nazionale? Era il mio sogno, mi riempie d’orgoglio” (Di venerdì 28 agosto 2020) L’attaccante del Sassuolo, Francesco Caputo, è stato protagonista di una stagione eccezionale, coronata dalle 21 reti realizzate in Serie A, che gli hanno permesso di conquistare una meritatissima convocazione in Nazionale. Intervistato da Sky Sport 24, il centravanti ha espresso tutta la propria gioia per la chiamata di Roberto Mancini: “La convocazione in Nazionale e’ un’emozione indescrivibile, era il mio sogno e mi riempie d’orgoglio. E’ anche grazie al mister e ai miei compagni che ho raggiunto questo traguardo dopo una stagione straordinaria. La dedico a tutti quelli che mi vogliono bene”. “Squinzi sarebbe stato felicissimo, incarno i suoi consigli, mi diceva sempre di pedalare forte. Il mister mi chiede sempre dei miei ... Leggi su sportface

