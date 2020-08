Roma, quarto positivo al COVID-19: è Kluivert (Di venerdì 28 agosto 2020) In casa Roma sono ore particolari a causa delle positività da COVID-19 riscontrate in alcuni tesserati. Dopo Mirante, Carlos Perez e Bruno Peres anche Justin Kluivert è risultato positivo al coronavirus. Foto: AS Roma L'articolo Roma, quarto positivo al COVID-19: è Kluivert proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

