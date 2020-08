PS5 potrebbe essere lanciata a metà novembre, dopo Xbox Series X (Di venerdì 28 agosto 2020) Microsoft potrebbe essere la prima a dare il via alla prossima generazione di console, se dobbiamo credere a nuovo report emerso di recente.Agosto è quasi finito e non abbiamo ancora date precise di lancio né per Xbox Series X né per PlayStation 5. Anche i prezzi per entrambe le console devono ancora essere rivelati.Microsoft ha già confermato il lancio di Series X per novembre, mentre Sony si attiene ancora alla nebulosa finestra delle vacanze natalizie per PS5. Secondo VGC, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che Microsoft intende iniziare per prima la generazione.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : PS5 potrebbe PS5 potrebbe non essere lanciata in tutto il mondo allo stesso momento Eurogamer.it Ratchet & Clank: Rift Apart ci mostra le potenzialità di PS5 e non si farà attendere

Ratchet & Clank: Rift Apart è tornato a mostrarsi nel corso dell'Opening Night Live, l'evento di apertura della Gamescom 2020 che abbiamo seguito seguito ieri sera in diretta, con un lungo filmato ded ...

Gamescom 2020: presentato il misterioso Uknown 9

Si è parlando di moltissimi giochi durante la Opening Night Live della Gamescom 2020. Tra questi però molti erano titoli già conosciuti, ma non sono mancate le sorprese. Uknown 9 è infatti una di ques ...

