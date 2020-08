Oltre settemila casi nelle ultime 24 ore, Macron non esclude un nuovo lockdown (Di venerdì 28 agosto 2020) “Non avrei imparato a sufficienza da quello che stiamo vivendo da alcuni mesi se vi dicessi che escludo totalmente un nuovo lockdown”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo a una domanda sull’eventualità di una nuova chiusura totale del paese di fronte al contagio da Coronavirus.Parlando davanti alla stampa presidenziale, Macron ha aggiunto: “Noi però ci predisponiamo per fare di tutto per impedirlo”.nuovo record di casi positivi in Francia negli ultimi mesi, 7.379 nelle ultime 24 ore, stando al comunicato serale della Direzione generale della Salute. Record anche di tamponi, che sono stati quasi 900.000 nell’ultima settimana (893.146). Leggi su huffingtonpost

“Non avrei imparato a sufficienza da quello che stiamo vivendo da alcuni mesi se vi dicessi che escludo totalmente un nuovo lockdown”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo ...

Sara Turetta: «La mia vita per i cani, così ne ho salvati settemila in Romania»

Quando si dice un amore senza confini. Grazie a lei e al suo team almeno settemila cani hanno trovato una famiglia e a centinaia ogni anno vengono raccolti, accuditi e coccolati in attesa di adozione.

"Non avrei imparato a sufficienza da quello che stiamo vivendo da alcuni mesi se vi dicessi che escludo totalmente un nuovo lockdown": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo ...