NBA 2K21: alcuni dettagli sulla modalità My Career e Neighborhood (Di venerdì 28 agosto 2020) 2K Games ha diffuso nella giornata di oggi alcune notizie sulle modalità My Career e Nieghborhood di NBA 2K21 NBA 2K21 uscirà fra pochi giorni, ma 2K Games ha deciso di rilasciare alcune informazioni molto interessanti sulle modalità My Career e Neighborhood presenti all’interno del titolo. Si tratterà di due spezzoni molto importanti del gioco, che potrebbero coinvolgere soprattutto gli amanti delle esperienze a giocatore singolo. Le modalità My Career e Neighborhood si rivolgono agli amanti del single player di NBA 2K21 My Career rappresenterà per NBA 2K21 una vera e propria campagna per giocatore singolo. Il compito del giocatore sarà quello di impersonare ... Leggi su tuttotek

