Modena, ragazza investita due volte in dieci minuti: le sue condizioni (Di venerdì 28 agosto 2020) La giovane di Carpi paese della provincia di Modena è stata investita prima a piedi e poi a bordo della sua bicicletta elettrica da un’automobile Semplicemente assurdo. Una ragazza di 28 anni di Carpi è ricoverata in condizioni piuttosto gravi all’ospedale Baggiovara di Modena. Fino a qui può sembrare una storia piuttosto comune e ordinaria. A rendere il tutto decisamente più clamoroso è che la giovane nell’arco di 10 minuti è stata investita 2 volte da altrettante automobili. Nella prima circostanza era a piedi, nella secondo era a bordo della sua bici a pedalata assistita. Naturalmente sono in corso le indagini del caso da parte della polizia per fare maggiore ... Leggi su chenews

