Messi-Barcellona, riappacificazione possibile a una sola condizione (Di venerdì 28 agosto 2020) La telenovela del divorzio tra Leo Messi e il Barcellona si arricchisce di un nuovo capitolo. Il fuoriclasse argentino ha fatto capire di voler lasciare il club con cui ha sempre giocato finora tra i professionisti. Una decisione che ha lasciato il mondo del calcio a bocca aperta. Ma l'addio è complicato da concretizzare perché la società catalana esige che l'eventuale acquirente paghi i 700 milioni di euro previsti dalla clausola del giocatore.caption id="attachment 1012227" align="alignnone" width="1024" Messi (Getty Images)/captionRIPENSAMENTOSecondo quanto riportato da Marca, Messi avrebbe fatto capire al Barcellona di essere disposto a tornare sui suoi passi. Nessun addio e fedeltà rinnovata alla sua squadra. Per questo motivo l'argentino vorrebbe ... Leggi su itasportpress

