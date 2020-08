Maguire: “Picchiato e minacciato, ho temuto per la mia vita” (Di venerdì 28 agosto 2020) Harry Maguire è tornato sulla vicenda che lo ha visto coinvolto a Mykonos alcuni giorni fa, in una rissa che gli è costata una condanna di 21 mesi. Ai microfoni della Bbc il centrocampista inglese ha raccontato la sua versione dei fatti secondo la quale sarebbe stato fermato e malmenato da alcuni poliziotti in borghese: “Mi hanno picchiato sulle gambe, ero in preda al panico. Ho avuto paura per la mia vita. Mi sono trovato in una situazione che poteva succedere a chiunque e ovunque. Io so cosa è successo quella notte, so la verità. La condanna? È stato orribile, non potevo crederci. La mia coscienza è pulita. Quando ne parlo mi agito, ma è perché mi sento ancora arrabbiato. Andrò avanti, sono mentalmente abbastanza forte”. Foto: Metro L'articolo Maguire: “Picchiato e ... Leggi su alfredopedulla

