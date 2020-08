Lione, Aouar sul proprio futuro: «Non me ne sono ancora andato» (Di venerdì 28 agosto 2020) Houssem Aouar, giocatore del Lione, ha parlato del proprio futuro attraverso il quotidiano francese l’Equipe Houssem Aouar, giocatore del Lione, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano francese l’Equipe relative al proprio futuro. Ecco le sue parole: ADDIO AI TIFOSI – «Non riesco a dire addio ai tifosi? Non me ne sono ancora andato. Quindi non mi pongo questo tipo di domande». futuro – «E’ una domanda difficile. Voglio che la squadra inizi bene la stagione e vincere la partita col Dijon». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

