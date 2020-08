Juventus-Messi, giornalista de L’Equipe: “Bianconeri osservano situazione” (Di venerdì 28 agosto 2020) Nelle ultime ore è iniziata a circolare una voce di calciomercato secondo cui anche la Juventus sarebbe sulle tracce di Leo Messi. Una notizia che avrebbe del clamoroso e che Sportitalia ha approfondito attraverso le parole di Florent Torchut, giornalista de L’Equipe che per primo ha lanciato la notizia. “Il padre di Messi è stato contattato da un intermediario della Juventus – ha confermato Torchut – Il sogno dei bianconeri sarebbe avere 11 Palloni d’Oro in squadra con Messi e Ronaldo insieme. Inter? Non penso sia un’opzione forte, per Messi in pole c’è il City, poi il PSG e forse anche la Juventus.” Non emergono dettagli sui contatti tra i bianconeri e l’entourage della Pulce: ... Leggi su sportface

