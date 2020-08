Isole Svalbard, uomo ucciso da un orso polare in un campeggio. L’ultimo episodio risale al 2011 (Di venerdì 28 agosto 2020) L'attacco è avvenuto venerdì mattina vicino a un camping di Longyearbyen. L'animale è stato abbattuto Leggi su lastampa

sulsitodisimone : Norvegia: uomo ucciso da un orso polare alle isole Svalbard - giovannaconfal4 : RT @lazampa: Isole Svalbard, uomo ucciso da un orso polare in un campeggio. L’ultimo episodio risale al 2011 @fulviocerutti - CorriereQ : Norvegia: uomo ucciso da un orso polare alle isole Svalbard - danieledv79 : RT @LaStampa: Isole Svalbard, uomo ucciso da un orso polare in un campeggio. L’ultimo episodio risale al 2011 @fulviocerutti https://t.co… - LaStampa : Isole Svalbard, uomo ucciso da un orso polare in un campeggio. L’ultimo episodio risale al 2011 @fulviocerutti -