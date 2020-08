Inferno in autostrada, smart si schianta contro un tir e prende fuoco: donna muore sul colpo (Di venerdì 28 agosto 2020) Gravissimo incidente stradale sull’A1, diramazione Sud all’altezza di Torrenova, zona nell’Agro romano, nei pressi di Roma, precisamente all’altezza del chilometro diciassette. Lo scontro è avvenuto tra una smart e camion. A perdere la vita, è stata la conducente dell’auto che, dopo il violento schianto, è andata completamente in fiamme. Sul luogo dell’incidente la sala operativa dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma ha inviato due squadre, quella Tuscolano2 (12a) e Marino(15 a). Intervenuti anche gli operatori del 118 con l’ambulanza ma le ferite della donna erano troppo gravi, non c’è stato niente da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.



Sono tutt'ora in corso gli accertamenti da parte della ...

Tragico incidente stradale intorno alle 11 di questa mattina sull’autostrada A1, sulla diramazione Roma Sud all’altezza di Torrenova. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion e una Smart s ...

