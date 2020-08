Google Duo, videochiamate direttamente dalla vostra Android TV (Di venerdì 28 agosto 2020) Le videochiamate hanno conosciuto un enorme successo negli ultimi mesi. Il lockdown ci ha costretti a incontrare amici, parenti e colleghi solo (o quasi) digitalmente. Per questo, Google ha intrapreso un percorso per rendere le videochiamate più semplici e funzionali. L’ultima mossa del colosso di Mountain View riguarda Google Duo, il servizio che si prepara ad arrivare anche su Android TV. Nelle prossime settimane, Google rilascerà una prima versione beta dell’applicazione dedicata al sistema operativo per i televisori smart. Da quel momento, potremo effettuare videochiamate di gruppo o individuali tramite TV stando comodamente seduti sul divano di casa. E se il televisore è sprovvisto di fotocamera? Nessun problema. Sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano

