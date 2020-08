Giovanna Abate, Instagram: cosa sta accadendo tra lei e Davide? (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo il percorso fatto a Uomini e Donne, sembrava che tra Giovanna Abate e Davide Basolo fosse tutto finito. Gli ultimi movimenti social fatti dai due ragazzi, non sono sfuggiti all’occhio attento del pubblico di UeD. cosa sta succedendo? UNA MISTERIOSA FRASE – A far parlare i social è stato un dettaglio emerso da entrambi … L'articolo Leggi su dailynews24

louserss : Giovanna Abate mi ha bloccata su instagram perché le ho detto che con queste storie promuove i dca e che se non ha… - louserss : Giovanna Abate consiglia di sostituire i pasti con un milkshake di 200 calorie (non bastano nemmeno as un neonato)… - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, duro confronto tra Giovanna Abate e Sammy Hassan nella registrazione di oggi: ecco cosa è success… - Novella_2000 : Nella prima puntata confronto tra Giovanna e Sammy (che se ne sono dette di ogni) - QuotidianPost : Uomini e Donne anticipazioni: Giovanna Abate e Sammy Hassan primo scontro diretto -