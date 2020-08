Giappone, Premier Abe conferma: “Mi dimetto per questioni di salute” (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Dopo le anticipazioni del suo braccio destro, il Premier Shinzo Abe ha compiuto il passo più difficile di questi ultimi anni, confermando in TV a reti unificate le sue dimissioni dalla carica. “Una decisione presa per il mio attuale stato di salute – ha detto Abe – che non mi consente di concentrarmi sulle questioni più importanti che riguardano il governo, ed è il motivo per cui intendo farmi da parte”. Il Premier, che per lo stesso motivo si era già dimesso nel 2005-2006, è affetto da una rettocolite ulcerosa e negli ultimi giorni aveva dovuto ricoverarsi nuovamente per effettuare dei controlli medici. Il testimone passerà al Ministro delle Finanze Taro Aso, che assumerà la carica di Premier ad interim, in ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : #Giappone, il premier Shinzo Abe: 'Mi dimetto per questioni di salute' #ANSA - repubblica : Giappone, il premier Abe verso le dimissioni - Adnkronos : #Giappone, 'il premier #Abe si dimette per problemi di salute' - SRothdeutsch : RT @XJapanItalianST: ?? Shinzo Abe, il più giovane e longevo primo ministro del Giappone si dimette per motivi di salute. @AbeShinzo @Yoshi… - ZzuCicciu : RT @Tg3web: Svolta storica per il Giappone. Il premier Shinzo Abe, a 65 anni, ha deciso di lasciare per motivi di salute. Si aprono le inco… -