Gattuso: «Non avevo dubbi su Osimhen, dobbiamo trovare un equilibrio» (Di venerdì 28 agosto 2020) Le dichiarazioni di Gattuso a Kiss Kiss Napoli dopo il triangolare con L’Aquila e Castel di Sangro. Tratto da tuttonapoli.net “Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, qui c’è grande organizzazione. Abbiamo fatto solo 13 giorni di riposo, la squadra ha perso poco rispetto alla condizione. Questa squadra è motivata, sa quello che vuole. Tutti noi siamo consapevoli che dobbiamo migliorare su tanti aspetti. I giocatori devono lavorare bene su fase di non possesso, bisogna trovare una coperta che copre bene il letto, abbiamo il dovere di provare a fare qualcosa di diverso ma dobbiamo trovare anche un equilibrio. Osimhen? In questo momento è facile, bisogna farlo lavorare, è un giocatore importante perché ... Leggi su ilnapolista

