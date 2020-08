Falsi certificati di tamponi negativi per imbarcarsi su traghetto: nei guai 3 furbetti (Di venerdì 28 agosto 2020) Hanno presentato Falsi certificati medici che attestavano la negatività al tampone per il Covid per potersi imbarcare su un traghetto. Fortunatamente gli agenti della Polmare al porto di Genova ha fermato i furbetti. La polizia di frontiera ha capito che quei documenti, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Hanno presentato falsi certificati medici che attestavano la negatività al tampone per il Covid per potersi imbarcare su un traghetto, a scoprire il tutto gli agenti della Polmare al porto di Genova.

