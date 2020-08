De Luca, ironia su Flavio Briatore: “Si sta curando per prostatite ai polmoni” (VIDEO) (Di venerdì 28 agosto 2020) Nuova sparata di Vincenzo De Luca: il Governatore della Regione Campania ha infatti commentato in VIDEO la situazione di Flavio Briatore, ricoverato e positivo al Coronavirus dopo le polemiche dei giorni scorsi. “Mandiamo un caloroso saluto a Flavio Briatore – dice De Luca – che si sta curando come lui ha detto per una prostatite ai polmoni. Abbiamo visto che ha rilasciato un’intervista, sta benissimo.” Leggi su sportface

