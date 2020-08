Coronavirus, focolaio in una casa di riposo a Milano (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, focolaio nella casa di riposo Quarenghi nella periferia a Nord di Milano. Contagiati sia gli ospiti che un operatore Coronavirus, focolaio nella casa di riposo Quarenghi nella periferia a Nord di Milano. A riportare la notizia è stato il quotidiano Il Giorno. Un ospite aveva avvertito i sintomi e così tutti gli altri hanno chiesto di effettuare i tamponi. I test sono stati fatti per tutti gli ospiti della struttura (centoventi persone) e ovviamente al personale che quotidianamente lavoro nella struttura. Ventidue sono stati i positivi, incluso un operatore. La metà dei ventuno ospiti è stata ricoverata in ospedale in reparti Covid mentre l’altra ... Leggi su bloglive

