Claudio Negro: "In 2020 per sostegno redditi spesa pubblica di 30 mld euro" (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Labitalia) - L'Italia spenderà per il sostegno ai redditi dei lavoratori autonomi e dipendenti circa 30 mld di euro nel 2020 e nonostante che la spesa sia superiore a quanto assegnatoci dall'Ue con il Fondo Sure, cioè 27,4 mld "se saremo giudiziosi, Sure coprirà non solo le spese per il sostegno al reddito, ma permetterà di fare anche le politiche attive del lavoro". E' quanto sostiene l'economista Claudio Negro che, sulla rivista della Fondazione Anna Kuliscioff "Mercato del Lavoro News n. 75/2020", scrive: "Sure è un prestito finalizzato a scopi ben definiti, senza alcun condizionamento sul bilancio dello Stato che non sia quello, ovviamente, di restituirlo (in 15 anni) e forse questo ... Leggi su liberoquotidiano

Oggi pomeriggio, mercoledì 26 agosto, a partire dalle ore 18, si terrà un seminario organizzato da Confartigianato Imperia, su "L'utilizzo dell'aria condizionata in sicurezza" con il sistema più in us ...

