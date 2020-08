Briatore dimesso, a casa di chi trascorrerà l'isolamento per il virus: impensabile (Di venerdì 28 agosto 2020) Sabato mattina Flavio Briatore lascerà il reparto solventi dell'ospedale San Raffaele di Milano, da dov'è ricoverato da domenica scorsa per una sospetta prostatite prima e per positività al coronavirus poi, e trascorrerà la sua degenza in isolamento domiciliare, a fronte di buone condizioni cliniche generali. Il manager del Billionaire, finito nel polverone per l'epidemia di Covid dilagata tra i membri dello staff del suo storico locale di Porto Cervo, "sta bene e in questi giorni anche dall'ospedale è stato attivo", spiegano dal suo entourage. A quanto apprende l'agenzia Adnkronos, il 70enne Briatore trascorrerà il periodo di quarantena dopo le dimissioni dal San Raffaele nella casa milanese di Daniela ... Leggi su liberoquotidiano

