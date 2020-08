Briatore accusa i clienti del Billionaire di non aver rispettato le regole (Di venerdì 28 agosto 2020) A quanto pare, Flavio Briatore non avrebbe perso il suo senso dell’umorismo e la sua voglia di parlare. Tant’è che oggi, nonostante il ricovero presso l’ospedale San Raffaele di Milano, è riuscito a parlare al telefono con un giornalista del quotidiano La Stampa, a cui ha comunicato di stare sostanzialmente bene e di non essere affatto sedato o intubato, oltre al fatto di non aver bisogno dell’ossigeno per respirare. Ma il punto centrale dell’intervista rilasciata al quotidiano torinese nella sua edizione di oggi resta il j’accuse nei confronti dei clienti del Billionaire, accusati di aver avuto alcuni atteggiamenti irresponsabili. LEGGI ANCHE > No, Briatore non ha mai detto che i poveri li riconosci dalle mogli cesse ... Leggi su giornalettismo

