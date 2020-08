Azzolina, fuoco amico dal Pd: E' stata insufficiente. Lei dice: La partita riguarda tutti (Di venerdì 28 agosto 2020) Il capogruppo dem al Senato, Marcucci La attacca, ma il Movimento cinquestelle fa quadrato intorno al ministro dell'istruzione: ' Il Pd decida da che parte stare' Azzolina replica: 'la riapertura ... Leggi su tg.la7

Il capogruppo dem al Senato, Marcucci La attacca, ma il Movimento cinquestelle fa quadrato intorno al ministro dell'istruzione: " Il Pd decida da che parte stare" Azzolina replica: "la riapertura dell ...Giuseppe Conte non ha preso bene le parole di Matteo Renzi. Non quelle sulla libertà di coscienza per il referendum, che vede il Sì ancora in testa, né quelle sulla legge elettorale, che considera tat ...