Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2020 ore 12:30 (Di giovedì 27 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PER CONSENTIRE I LAVORI IN VIALE DELLE BELLE ARTI NELLE GIORNATE DI MARTEDI 1° SETTEMBRE E MERCOLEDI 2 DA INIZIO A FINE SERVIZIO LA LINEA TRAM 2 SARA’ SOSPESA E SOTITUITA DAI BUS ... Leggi su romadailynews

