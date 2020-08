‘Uomini e Donne’, duro confronto tra Giovanna Abate e Sammy Hassan nella registrazione di oggi: ecco cosa è successo! (Di giovedì 27 agosto 2020) Questo pomeriggio, erano presenti anche Giovanna Abate e Sammy Hassan alla registrazione di Uomini e Donne. Direttamente da IlVicolodelleNews.it, eccovi le anticipazioni: Alla prima registrazione di Uomini e Donne di stagione avvenuta oggi non potevano mancare due dei protagonisti di quella scorsa: Giovanna Abate e Sammy Hassan. Si parte con un rewind della loro storia. Maria dice che non tutte le storie finiscono bene e la loro purtroppo non ha avuto un lieto fine. Entra prima lei in studio, non si scende più dalle scale al centro ma si accede allo studio da una passerella di lato da sopra in alto e di lato a Maria. Dopo giunge anche lui che si ... Leggi su isaechia

