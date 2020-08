Ufficiale: Chelsea, arriva Sarr. Giocherà un anno in prestito (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Chelsea è scatenato. Adesso è Ufficiale l’arrivo di Malang Sarr, difensore svincolato dal Nizza. Questa la nota dei Blues: “Il 21enne ha lasciato il club della Ligue 1 quest’estate dopo la scadenza del suo contratto e ora ha firmato un contratto quinquennale con noi. Trascorrerà la stagione 2020/21 in prestito. Ciò fornirà la possibilità di guadagnare tempo di gioco prezioso e di aumentare la sua esperienza in modo che sarà pronto a unirsi alla nostra squadra.” Foto: twitter Chelsea L'articolo Ufficiale: Chelsea, arriva Sarr. Giocherà un anno in prestito proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

