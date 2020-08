Tlc: Patuanelli, 'dialogo Tim-Cdp primo passo verso società reti a governance pubblica' (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Il dialogo tra Tim e Cdp è il primo passo di un percorso verso una società delle reti e delle tecnologie a governance pubblica". Ad affermarlo, interpellato dall'Adnkronos, è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli dopo il vertice di oggi. "Percorso - aggiunge Patuanelli - che dovrà essere oggetto di monitoraggio costante da parte del Governo affinché si raggiunga l'obiettivo finale: colmare il gap infrastrutturale del nostro Paese e garantire a cittadini e imprese l'accesso ai servizi digitali". Leggi su liberoquotidiano

