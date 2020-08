Spiagge libere ‘prenotate’ con ombrelloni e lettini lasciati in prima fila: le cattive abitudini che non muoiono mai (Di giovedì 27 agosto 2020) La brutta abitudine di riservarsi un posto in spiaggia – ovviamente in prima fila – lasciando il proprio ombrellone o lettino per evitare che qualcun altro arrivando occupi il posto proprio non si riesce a sradicare dalla mentalità tutta italica che ancora troviamo sul litorale tra Torvaianica e Lido dei Pini. Dopo il bruttissimo episodio del 10 agosto, quando un operatore ecologico è stato picchiato per aver tolto (come prevede l’ordinanza sindacale, ndr) alcuni ombrelloni lasciati per il giorno dopo, si continua con questo tipo di atteggiamento, anche dopo che la calca della settimana di Ferragosto è ormai andata via e le Spiagge si sono svuotate. La foto che vi mostriamo è infatti stata scattata questa mattina, 27 agosto, a Tor San Lorenzo, nella spiaggia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

