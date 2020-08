Somiglianza tra Matteo Guidetti e Marco Carta (Di giovedì 27 agosto 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Matteo Guidetti lo trovo un bel ragazzo, però mi ricorda un po’ Marco Carta che non mi piace neanche un po’. Forse gli occhi o il sorriso, non lo so, ma ... Leggi su isaechia

kamarmanyani : -va anche bene, data la somiglianza tra i due dopo l’abbronzatura, ma i meme in cui si paragonava il Ministro agli… - tostapayne : Si vabbe mo ditemi dove vedete la somiglianza tra ZAYN e Diego... Ceh potreste fare i comici AHAHAH????????? - flpsq : @hypatiathinks24 @DMortini La somiglianza tra Kevin Parker, Valerio Scanu e @DMortini è imbarazzante - tinellissima : Finito di leggere #CountryGirl Scritto benissimo, con un'intelligenza e una femminilità che ho trovato raramente al… - PidgeonMaddox : non sono l'unica a pensare che tra Sam Claffin e James Franco ci sia un po' di somiglianza? Vero? -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Somiglianza tra Luca Marinelli e Massimiliano Vado Isa e Chia Kaspersky svela i segreti di DeathStalker

I ricercatori di Kaspersky hanno pubblicato una ricerca approfondita su DeathStalker, un gruppo “mercenario” che si occupa di minacce persistenti avanzate (APT) e che, dal 2012, porta avanti efficaci ...

Il design di iPad Air 4 svelato dal presunto manuale d’istruzioni

Il design iPad Air 4 potrebbe essere quello che potete vedere nelle immagini allegate in questo articolo. Sono le fotografie fatte ad alcune pagine di quello che dovrebbe essere il manuale d’istruzion ...

I ricercatori di Kaspersky hanno pubblicato una ricerca approfondita su DeathStalker, un gruppo “mercenario” che si occupa di minacce persistenti avanzate (APT) e che, dal 2012, porta avanti efficaci ...Il design iPad Air 4 potrebbe essere quello che potete vedere nelle immagini allegate in questo articolo. Sono le fotografie fatte ad alcune pagine di quello che dovrebbe essere il manuale d’istruzion ...