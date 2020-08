Sampdoria, Ranieri: “Senza tifosi è un calcio che non ha sapore” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Io non so innamorato di un sistema, sono innamorato dei miei giocatori, gli voglio bene, pretendo il massimo da loro e l’anno scorso me l’hanno dato. Per cui quest’anno si riparte con più determinazione, sperando che il pubblico di tutta Italia possa tornare negli stadi. Sarà un campionato strano, perché fino a quando non tornano i nostri tifosi è un calcio che non ha sapore: tu giochi, ma lo fai anche per il pubblico, per essere trascinato; per trascinare il pubblico“. Lo ha dichiarato Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria. “Quella di quest’anno è una preparazione anomale: dopo il lockdown, due mesi in cui i ragazzi sono rimasti chiusi, in cui gli abbiamo dato un preparazione per lavorare a casa, siamo ripartiti e ci siamo salvati. ... Leggi su sportface

zazoomblog : Sampdoria Ranieri: “Senza tifosi è un calcio che non ha sapore” - #Sampdoria #Ranieri: #“Senza #tifosi - lubacicce : RT @it_samp: Video: '#Ranieri: «Al lavoro per una #Sampdoria determinata' - _smpdr : RT @it_samp: Video: '#Ranieri: «Al lavoro per una #Sampdoria determinata' - UCS1946 : RT @sampdoria: ?? #Ranieri: «Al lavoro per una #Sampdoria determinata» ?? - youcef30000 : RT @sampdoria: ?? #Ranieri: «Al lavoro per una #Sampdoria determinata» ?? -