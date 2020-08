Rubano uno zaino in chiesa, dentro ci sono ventimila euro (Di giovedì 27 agosto 2020) Maxi furto in una seconda casa a Sestri Levante 25 agosto 2020 Furto di rame in Fincantieri, denunciato 29enne 27 agosto 2020 Furto in farmacia a Casarza: saracinesca forzata per 20 euro 27 agosto ... Leggi su genovatoday

genovatoday : Rubano uno zaino in chiesa, dentro ci sono ventimila euro - GuardaCheVideo : Rubano il tosaerba ad un anziano ma uno sconosciuto benefattore del luogo decide di ricomprarglielo - FroioPietro : @doluccia16 È un delinquente, un ex latitante, uno che ha rubato anche i tuoi soldi ma te sei una patriota al contr… - danielefascian1 : RT @Colombatto: @PMusedo (1) La scheda bianca non sa chi scegliere, ma partecipa al gioco, quindi lo legittima (è un po' come uno che fa il… - C3vLocke : RT @Colombatto: @PMusedo (1) La scheda bianca non sa chi scegliere, ma partecipa al gioco, quindi lo legittima (è un po' come uno che fa il… -