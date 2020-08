Oggi, Alessandro Quarta presenterà lo spettacolo “Corpus Anima” (Di giovedì 27 agosto 2020) Alessandro Quarta, violinista di livello mondiale Oggi presenterà l’evento spettacolo “Corpus Anima”. Leggi l’articolo per capire di che si tratta. Oggi giovedì 27 agosto, il violinista e compositore di fama internazionale presenterà live, insieme alla stella del balletto mondiale Alessandra Ferri, lo spettacolo “CORPUS ANIMA” al Parco Archeologico Nazionale Di Scolacium di Borgia. Quarta suonerà insieme al suo pianista Giuseppe Magagnino. Suoneranno tre composizioni di Bach, sulle cui note danzerà la ballerina di fama mondiale. In seguito presenterà, insieme al suo quartetto, alcuni brani di Astor Piazzolla. Tutti sono estratti dal ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

