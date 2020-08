Migranti: Centro di accoglienza chiuso e chiamano il 112 (Di giovedì 27 agosto 2020) Un gruppo di Migranti giunti a Potenza per lavorare come stagionali, avendo trovato l’unico Centro di accoglienza chiuso, hanno chiamato il 112. Un gruppo di Migranti si sono rivolti al 112 dopo aver trovato chiuso l’unico Centro di accoglienza. E’ accaduto a Potenza e a darne notizia è stato il PD provinciale su Facebook. I … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Il Codacons ha presentato un esposto alle procure delle città siciliane con i maggiori centri di accoglienza, per le condizioni inumane in cui sono costretti a vivere i migranti. Il provvedimento arri ...«Noi con questa cosa qua che abbiamo il contratto a chiamata, non ti dico che chiamo... Però lo usiamo come strumento, no? Lavori male non ti chiamo, lavori bene ti chiamo». Guglielmo Stagno d’Alcontr ...