Masters 1000 e Wta Cincinnati 2020 | programma e orari di venerdì 28 agosto

Il programma e l'ordine di gioco del Masters 1000 e del Wta di Cincinnati 2020, per quanto concerne la giornata di venerdì 28 agosto. In scena le semifinali dell'importante torneo statunitense, antecedente al prestigioso Us Open 2020. Di seguito la programmazione enunciata dagli organizzatori. LOUIS ARMSTRONG dalle ore 19.00 – (4) Tsitsipas vs Raonic a seguire – (1) Djokovic vs (8) Bautista Agut GRANDSTAND dalle ore 17.00 – (14) Mertens vs (4) Osaka COURT 10 dalle ore 17.00 – (8) Konta vs Azarenka

