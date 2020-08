Le piante più adatte alla camera da letto (Di giovedì 27 agosto 2020) Quando si hanno problemi di sonno ogni dettaglio all’interno della stanza può portare a sollievo o a un ulteriore disturbo della tranquillità. Inserire delle piante in camera da letto può essere di grande aiuto per rilassarsi e riposare. Nella credenza comune le piante in camera sono dannose e rimuovono l’ossigeno, in realtà esistono moltissime varietà di piante in grado di favorire il sonno e il relax, riducendo gli stati ansiosi e di stress. Spesso uno dei fattori che porta all’insonnia è la cattiva qualità dell’aria, dovuta a diversi fattori quali colle, muffe o solventi che portano ad allergie e asma. Le piante riescono invece a pulire l’aria, rendendola più facile da respirare ed ... Leggi su dilei

Tg3web : I ghiacciai si sciolgono e si ritirano, a causa del riscaldamento globale, mettendo a rischio il ciclo dell'acqua.… - anartik1 : @SpinellidItalia @matteosalvinimi Si ma guarda che il thc funziona con i fiori della pianta più rimangono a fiorir… - banjod : RT @SpinellidItalia: 5 piante di #cannabis e si va... ai domiciliari. Riflettiamo sul senso di applicare una misura punitiva e non educati… - Syssy22uwu : RT @dearsymphonia: Non smetterò mai di dire che se gli uomini avessero la stessa organizzazione delle piante starebbero già viaggiando nell… - ganjamanxxx1 : RT @SpinellidItalia: 5 piante di #cannabis e si va... ai domiciliari. Riflettiamo sul senso di applicare una misura punitiva e non educati… -

Ultime Notizie dalla rete : piante più