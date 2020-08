Lazio, Leiva: «In Champions niente paura. E’ ancora presto per lo scudetto» (Di giovedì 27 agosto 2020) Il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Auronzo di Cadore Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della prossima stagione biancoceleste. Ecco le sue dichiarazioni: Champions LEAGUE – «Non dobbiamo avere paura. Abbiamo dimostrato di poter giocare contro squadre forti. L’esperienza in questa competizione conta tanto, ma anche altri giocatori della rosa, pur non avendo giocato in Champions, hanno tanta esperienza in Europa o in Serie A. L’importante è essere uniti e giocare secondo la nostra idea». RECUPERO – «Durante il lockdown il ginocchio non è andato benissimo, ma adesso sono nella parte finale della ... Leggi su calcionews24

