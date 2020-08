La brutta sorpresa al rientro dal mare, svaligiata la casa di Giuliana De Sio (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutobrutta sorpresa per Giuliana De Sio. Rientrata dal mare, l’attrice salernitana ha scoperto di essere stata vittima di un furto all’interno della propria abitazione. A denunciare l’accaduto è stata la stessa De Sio, la quale ha postato una fotografica sulla propria pagina facebook. “Al rientro dal mare… Deliziosa sorpresa… casa svaligiata…“, ha scritto la 64enne. Nell’immagine si vedono libri, portagioie e vestiti riversati sul letto. Non è ancora chiaro cosa sarebbe stato sottratto dall’abitazione, i ladri avrebbero operato indisturbati in pieno giorno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

