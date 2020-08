Juventus Inter, parte la sfida a distanza tra Conte e Pirlo: «Caro amico ti sfido» (Di giovedì 27 agosto 2020) Juventus Inter, parte la sfida a distanza tra Conte e Pirlo: «Caro amico ti sfido», prima alleati in bianconero, ora rivali Prima alleati, ora rivali. La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla sfida tra Antonio Conte e Andrea Pirlo, che nella nuova stagione di serie A si sfideranno a distanza. Sarà una corsa a due per lo scudetto, almeno ai nastri di partenza: Juve-Inter sarà una sfida Interessantissima ed è appena iniziata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Corriere : Attenzione alla Juventus - Gazzetta_it : Il consiglio di #Bergomi: '#Conte resti all'#Inter. Ha l'occasione per battere la #Juventus' - ZZiliani : Ha cominciato a piangere ad Arezzo perchè la Juve l’aveva mandato in C perdendo in casa con lo Spezia, e tra Bergam… - Fra74111 : RT @Toccoditacco10: Riepilogo trofei 2020 Juventus - Scudetto Napoli - Coppa Italia Lazio - Supercoppa Inter - Icardi perde UCL - antocarboni91 : Sogni, sicuramente. Per me assolutamente irrealizzabili. Ma va detto che un’#Inter vs #Juventus con #Messi vs… -