Il vecchio campione del mondo crede nel talento di Max Verstappen | ' E' all' altezza di Senna e Schumi'

95 punti, sempre sul podio nelle ultime cinque gare con la cieliegina sulla torta, la vittoria nel 70esimo Gran Premio della storia della Formula 1 a Silverstone. In questo inizio di stagione Max Vers ...

Messi, il City a tutto campo: Guardiola spinge per la "Pulce"

Contatti, indiscrezioni, like galeotti: sono sempre di più gli indizi che avvicinano Lionel Messi al Manchester City. Il primo: la telefonata tra la Pulce e Guardiola. I due si sono sentiti due volte ...

