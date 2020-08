Iccrea, intesa con con Euroansa: finanziamenti e mutui più facili e veloci per i clienti delle 136 Bcc (Di giovedì 27 agosto 2020) “Siglato l’accordo tra Euroansa, società di mediazione del credito leader in Italia, e Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, per fornire mediazione creditizia, finanziamenti e mutui più facili e veloci ai clienti delle 136 BCC del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea”: a renderlo noto è lo stesso gruppo creditizio il quale precisa che, grazie alla partnership, “sono previste agevolazioni nella stipula di mutui e finanziamenti ai condomini come soggetti giuridici” che permetteranno “. Obiettivo: “essere vicini alle imprese e alle eccellenze del Made in Italy espresse dai territori in cui le due ... Leggi su ildenaro

