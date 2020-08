Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, è ufficiale: succede per la prima volta in assoluto (Di giovedì 27 agosto 2020) Splendida notizia per la coppia composta da Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. I due sono infatti stati scelti per un’importante esperienza televisiva. Condurranno il cooking show per i più piccoli, ‘Junior Bake Off’. Ed è stato proprio lui ad annunciare la formidabile notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La trasmissione va in onda su Real Time ed è dunque dedicato ai bimbi. Il suo start è previsto per le prossime festività natalizie, infatti l’ultima puntata sarà il 25 dicembre. Oltre alla comunicazione da parte di Flavio, in seguito è giunta pure la conferma definitiva della casa di produzione. Quest’ultima ha annunciato su Facebook la scelta che ricade proprio su di lui e sulla sua dolce ... Leggi su caffeinamagazine

